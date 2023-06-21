Харківщина на ранок 21 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 19 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 червня.
Усі пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися після одиннадцятої години ранку 20 червня у місті Вовчанськ. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 350 кв.м., а також трава на відкритій території на площі 500 кв.м. Для ліквідації пожеж були задіяні вогнеборці 47-ї пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Вільча. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на сусідні будівлі та споруди. Останній осередок займання було ліквідовано о 12:36. Жертв та постраждалих немає.
До того, о 9:37 рятувальники 47-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, яку напередодні обстріляли окупаційні війська рф. Виявлені пошкодження складської будівлі. Постраждалих немає.
Загалом протягом доби з 20 по 21 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 114 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог завдав авіаударів по смт Козачій Лопані у Дергачівській громаді та селу Колодязне у Куп'янському районі.
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Дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері.
День літнього сонцестояння припадає на 21 червня, як і будь-які інші роки, крім високосних.
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