21.06.2023 08:24 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 21 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 19 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 червня.

Усі пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися після одиннадцятої години ранку 20 червня у місті Вовчанськ. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 350 кв.м., а також трава на відкритій території на площі 500 кв.м. Для ліквідації пожеж були задіяні вогнеборці 47-ї пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Вільча. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на сусідні будівлі та споруди. Останній осередок займання було ліквідовано о 12:36. Жертв та постраждалих немає.



До того, о 9:37 рятувальники 47-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, яку напередодні обстріляли окупаційні війська рф. Виявлені пошкодження складської будівлі. Постраждалих немає.



Загалом протягом доби з 20 по 21 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

19 – на ліквідацію пожеж, 3 з них спричинив обстріл ворога;

2 – на перевірку після обстрілів;

5 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 114 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог завдав авіаударів по смт Козачій Лопані у Дергачівській громаді та селу Колодязне у Куп'янському районі.