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21.06.2023  08:14   Рита Парфенова

У Харкові газопровод загорівся від удару блискавки (фото)

Близько одинадцятої години вечора 20 червня у Харкові сталася пожежа, попередньо, через влучання блискавки у пошкоджену трубу газопроводу.

У Харкові газопровод загорівся від удару блискавки

Про це повідомив Суспільне Харків заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник, передає  РЕДПОСТ.

«Велися аварійні роботи з ремонту каналізації, зсунувся ґрунт, розірвало трубу газопроводу. Попередньо, загорілося внаслідок удару блискавки. Газ перекрили вже раніше, але він середнього тиску — виходить з труби, догорає. Нині інформацію про травмованих немає», — сказав Анатолій Торяник.

У Харкові газопровод загорівся від удару блискавки

Источник:   Суспільне Харків
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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