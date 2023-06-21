У Харкові газопровод загорівся від удару блискавки (фото)

Близько одинадцятої години вечора 20 червня у Харкові сталася пожежа, попередньо, через влучання блискавки у пошкоджену трубу газопроводу.
Про це повідомив Суспільне Харків заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник, передає РЕДПОСТ.
«Велися аварійні роботи з ремонту каналізації, зсунувся ґрунт, розірвало трубу газопроводу. Попередньо, загорілося внаслідок удару блискавки. Газ перекрили вже раніше, але він середнього тиску — виходить з труби, догорає. Нині інформацію про травмованих немає», — сказав Анатолій Торяник.
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