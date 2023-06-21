Військові рф нанесли авіаудари по населеним пунктам Харківької області

Минулої доби ворог завдав авіаударів по смт Козачій Лопані у Дергачівській громаді та селу Колодязне у Куп'янському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 20 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів: Амбарне, Бударки, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Григорівка, Гур'їв Козачок, Івашки, Мар’їно, Мороховець, Рожковичі, Тернова, Уди, Устинівка, Чугунівка.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів: Берестове, Дворічна, Западне, Кислівка, Фиголівка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
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