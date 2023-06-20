Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів: Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів: Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка і Берестове.
Раніше писав, що правоохоронці фіксують наслідки ранкового обстрілу міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок якого поранено жінку.
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Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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