20.06.2023 20:07 Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів: Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка.



На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів: Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка і Берестове.

Раніше писав, що правоохоронці фіксують наслідки ранкового обстрілу міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок якого поранено жінку.