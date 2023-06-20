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20.06.2023  20:07   Рита Парфенова

Окупанти обстрілювали Харківську область

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів: Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар’їно,  Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів: Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка і Берестове.

Раніше  писав, що правоохоронці фіксують наслідки ранкового обстрілу міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок якого поранено жінку.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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