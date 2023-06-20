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20.06.2023  18:22   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині показали в поліції

Правоохоронці фіксують наслідки ранкового обстрілу міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок якого поранено жінку.

Фото наслідків обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, повідомлення про черговий обстріл міста з боку рф надійшло до поліції 20 червня близько 11:10.
 
Зафіксовані влучання у житловий сектор. Пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, зайнялася пожежа. Осколкове поранення отримала 58-річна місцева мешканка. Жінку госпіталізували до лікарні.
 
Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляди місць подій, вилучають речові докази, фіксують злочини. Попередньо встановлено, що обстріл міста здійснювався з реактивної системи залпового вогню.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 червня у Вовчанську бійці ДСНС ліквідували відразу 3 пожежі, спричинені окупантами.

Фото наслідків обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині Фото наслідків обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині

Фото наслідків обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині Фото наслідків обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині


 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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