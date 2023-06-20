Наслідки обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині показали в поліції

Правоохоронці фіксують наслідки ранкового обстрілу міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок якого поранено жінку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 червня у Вовчанську бійці ДСНС ліквідували відразу 3 пожежі, спричинені окупантами.
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Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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