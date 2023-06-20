    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Вовчанську на Харківщині сталося три пожежі внаслідок обстрілів (фото)
20.06.2023  16:15   Рита Парфенова

У Вовчанську на Харківщині сталося три пожежі внаслідок обстрілів (фото)

У Чугуївському районі бійці ДСНС ліквідували відразу 3 пожежі, спричинені окупантами.

Пожежа у Вовчанську внаслідок обстрілів

Два приватних будинки й поле сухої трави зайнялися віж пожеж, причинених обстрілами віськових рф по місту Вовчанську протягом 20 червня, передає РЕДПОСТ.
Близько 11:00 виникли відразу 2 пожежі за різними адресами. Горіли 2 приватних будинки на площі 250 і 100 кв.м.

А за годину після чергового обстрілу сталася ще одна пожежа. Горіла суха трава площею 500 кв.м.

З вогнем боролись бійці 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС і вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча, постійно ризикуючи потрапити під повторні ворожі удари. Рятувальники вжили всі необхідні заходи з пожежогасіння та запобігання поширенню полум’я на інші об’єкти. Останній осередок займання ліквідовано о 14:45. Жертв та постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів приватний будинок: загинув чоловік.

 

Пожежа у Вовчанську внаслідок обстрілів

Пожежа у Вовчанську внаслідок обстрілів

Пожежа у Вовчанську внаслідок обстрілів

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, харків, пожежа, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.06 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 18.06 Надзвичайні події Харківщина на ранок 18 червня. Оперативна обстановка від ДСНС 15.06 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 