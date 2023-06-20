У Вовчанську на Харківщині сталося три пожежі внаслідок обстрілів (фото)

У Чугуївському районі бійці ДСНС ліквідували відразу 3 пожежі, спричинені окупантами.
Два приватних будинки й поле сухої трави зайнялися віж пожеж, причинених обстрілами віськових рф по місту Вовчанську протягом 20 червня, передає РЕДПОСТ.
Близько 11:00 виникли відразу 2 пожежі за різними адресами. Горіли 2 приватних будинки на площі 250 і 100 кв.м.
А за годину після чергового обстрілу сталася ще одна пожежа. Горіла суха трава площею 500 кв.м.
З вогнем боролись бійці 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС і вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча, постійно ризикуючи потрапити під повторні ворожі удари. Рятувальники вжили всі необхідні заходи з пожежогасіння та запобігання поширенню полум’я на інші об’єкти. Останній осередок займання ліквідовано о 14:45. Жертв та постраждалих немає.
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Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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