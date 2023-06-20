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20.06.2023  16:39   Рита Парфенова

У Харкові затримали хуліганів, які розбили скло на тролейбусній зупинці

Патрульні затримали двох чоловіків, які, ймовірно, розбили скло на зупинці громадського транспорту

https://t.me/patrolpolice_kharkiv/3537 https://t.me/patrolpolice_kharkiv/3537

Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію.

Удень 20 червня на лінію 102 надійшов виклик про хуліганство. Заявник повідомив, що двоє невідомих на проспекті Гагаріна пошкодили зупинку громадського транспорту та пішли в невідомому напрямку.

Інформацію з описом імовірних порушників порядку передали найближчим патрульним екіпажам. За короткий час поліцейські виявили та затримали двох громадян, яких описував заявник. Один з чоловіків зізнався, що пошкодив скло. З його слів – це була випадковість.

https://t.me/patrolpolice_kharkiv/3537 https://t.me/patrolpolice_kharkiv/3537

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні повернули загублену жінку додому.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  патрульні, харків
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