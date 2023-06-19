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19.06.2023  18:02   Рита Парфенова

Поліцейські Харкова допомогли розгубленій жінці

Літню жінку, яку шукали рідні, повернули до дому патрульні поліцейські.

У Харкові патрульні повернули до дому літню жінку, яку шукали рідні

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці прийшли на допомогу бабусі.

Удень 19 червня, патрулюючи Холодногірський район, поліцейські помітили розгублену жінку. Виявилось, що громадянка загубилась та не пам'ятала де мешкає.

Перевіривши наявні бази даних, інспектори з'ясували, що громадянку розшукують рідні. Тож, патрульні зателефонували дочці жінки та довезли її до дому.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні повернули загублену жінку додому.
 
У Харкові патрульні повернули до дому літню жінку, яку шукали рідні

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  розшук, харків
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