Поліцейські Харкова допомогли розгубленій жінці

Літню жінку, яку шукали рідні, повернули до дому патрульні поліцейські.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці прийшли на допомогу бабусі.
Удень 19 червня, патрулюючи Холодногірський район, поліцейські помітили розгублену жінку. Виявилось, що громадянка загубилась та не пам'ятала де мешкає.
Перевіривши наявні бази даних, інспектори з'ясували, що громадянку розшукують рідні. Тож, патрульні зателефонували дочці жінки та довезли її до дому.
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