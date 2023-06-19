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19.06.2023  17:36   Рита Парфенова

Скільки цивільних підірвалися на мінах у Харківській області, розповіли в ДСНС

З початку деокупації Харківської області сталося 194 випадки підриву цивільного населення.

обережно міни

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що з 194 постраждалих від підриву 38 осіб загинуло і 156 – травмовано.

Василенко зазначив, що з початку деокупації Харківщини піротехнічними підрозділами ДСНС було обстежено 3 068 га території, 1 945 км ЛЕП, виявлено і знешкоджено більше 71 тис. вибухонебезпечних предметів.

За його даними, сапери зведеного загону (32 піротехнічних розрахунки, 163 сапери та 64 одиниці техніки) продовжують працювати на деокупованій території Харківщини. Переважно вони обстежують лінії електропередач, а також виїжджають для обстеження розмінування приватних домоволодінь, реагують на заявки місцевих мешканців.

Зокрема з 12 до 19 червня включно піротехнічні підрозділи ДСНС виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 285 разів.

Ранігше РЕДПОСТ писав, що 19 червня у місті Ізюм 52-річний чоловік дістав поранень внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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