Наркозалежний на лікуванні торгував метадоном на Харківщині

Слідчі Харківської області повідомили про підозру чоловіку, який продавав наркотичні засоби
Правоохоронці затримали чоловіка, який торгував наркотичними засобами, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
Підозрюваним виявився чоловік, який перебував на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Полтавської та Харківської областей.
Наркотичні засоби, які він отримував під час лікування, чоловік реалізовував мешканцям міста Красноград.
Під час санкціонованого обшуку у нього вилучили згортки з таблетками «метадон».
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за двома статтями.
Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
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