19.06.2023 17:10 Рита Парфенова

Наркозалежний на лікуванні торгував метадоном на Харківщині

Слідчі Харківської області повідомили про підозру чоловіку, який продавав наркотичні засоби





Правоохоронці затримали чоловіка, який торгував наркотичними засобами, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.



Підозрюваним виявився чоловік, який перебував на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Полтавської та Харківської областей.



Наркотичні засоби, які він отримував під час лікування, чоловік реалізовував мешканцям міста Красноград.



Під час санкціонованого обшуку у нього вилучили згортки з таблетками «метадон».



Слідчі повідомили чоловіку про підозру за двома статтями.



Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.