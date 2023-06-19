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19.06.2023  17:10   Рита Парфенова

Наркозалежний на лікуванні торгував метадоном на Харківщині

Слідчі Харківської області повідомили про підозру чоловіку, який продавав наркотичні засоби

метадон

Правоохоронці затримали чоловіка, який торгував наркотичними засобами, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Підозрюваним виявився чоловік, який перебував на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Полтавської та Харківської областей.

Наркотичні засоби, які він отримував під час лікування, чоловік реалізовував мешканцям міста Красноград.

Під час санкціонованого обшуку у нього вилучили згортки з таблетками «метадон».

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за двома статтями.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  наркотики, хареів
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