20.06.2023 15:40 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть жінку, яка була «начальницей соцполитики» в окупаційному Ізюмі

Жінці, яка пішла на співпраццю з ворогом під час окупації Ізюма, загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Ізюм місцева мешканка добровільно погодилась працювати на нову «владу». Вона обійняла посаду «начальника управления труда и социальной политики ВГА Изюмского района».



Колаборантка брала участь у нарадах в окупаційній адміністрації, забезпечувала прийняття працівників на роботу при окупаційній владі, займалася організацією роботи адмінбудівлі «Центр соціального захисту населення».



Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 58-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

