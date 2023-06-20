«Ви всі однаково важливі для нас!»: Ігор Терехов звернувся до ВПО та біженців

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова до Міжнародного дня біженців
Харківській міський голова Ігор Терехов у Міжнародний день біженців звернувся до тих, хто покинув місто, та тих, хто переїхав сюди, передає РЕДПОСТ.
«Я звертаюся до сотень тисяч харківʼян, розкиданих війною по всьому світу, і водночас до сотень тисяч вимушених переселенців, які, навпаки, знайшли захист у нашому місті. Ви всі однаково важливі для нас!», – звернувся мер міста.
За словами Ігоря Терехова міська влада турбується про переїхавших до Харкова вимушених переселенців та харків'ян, які навпаки виїхали з міста.
«І ми щоденно працюємо над тим, аби наші люди швидше повернулися додому, а ті, хто переїхав до Харкова, не почувалися самотніми. І розуміємо кожного, кого війна змусила рятувати себе та рідних», – сказав Ігор Терехов.
Мер міста запевнив: Харків завжди чекає своїх і готовий простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”, зазначив, що до міста продовжують повертатися люди.
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Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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