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20.06.2023  15:10   Віталій Хінєвіч

"На розсуд батьків", - Ігор Терехов розповів про умови для комбінованої форми навчання

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” розповів, що було виділено гроші, які спрямують на укриття в школах.

 
Ігор Терехов зазначив, що на позачерговій сесії Харківської міської ради було виділено гроші, які спрямують на укриття у школах.
 
«Дорослі повертатимуться до міста, коли вони матимуть змогу, щоб їхні діти навчалися. Тому ми виділили гроші, на укриття, сертифіковані укриття в школах. 
 
Нами вже пройдено певну роботу, ми дуже багато зробили. І до 1 вересня будемо робити ще бомбосховища, укриття у школах, таким чином, щоб ми могли з 1 вересня розпочати комбіноване навчання», – повідомив Ігор Терехов.
 
Проте, за словами мера Харкова, така форма навчання залежить від військової обстановки і на розсуд батьків дитини.
 
«Це все залежить від військової обстановки. На розсуд батьків, оскільки батьки повинні розуміти, чи відпускатимуть вони дитину до школи чи ні. Це їхній вибір, а ми робитимемо це таким чином, щоб це було безпечно», - наголосив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на позачерговій сесії Харківської міської ради, яка пройшла 13 червня, було виділено 49 мільйонів гривень. Дані кошти будуть направлені на бомбосховища та укриття, які облаштують у школах.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, освіта, ігор терехов
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