20.06.2023 15:10 Віталій Хінєвіч

"На розсуд батьків", - Ігор Терехов розповів про умови для комбінованої форми навчання

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” розповів, що було виділено гроші, які спрямують на укриття в школах.

Ігор Терехов зазначив, що на позачерговій сесії Харківської міської ради було виділено гроші, які спрямують на укриття у школах.

«Дорослі повертатимуться до міста, коли вони матимуть змогу, щоб їхні діти навчалися. Тому ми виділили гроші, на укриття, сертифіковані укриття в школах.

Нами вже пройдено певну роботу, ми дуже багато зробили. І до 1 вересня будемо робити ще бомбосховища, укриття у школах, таким чином, щоб ми могли з 1 вересня розпочати комбіноване навчання», – повідомив Ігор Терехов.

Проте, за словами мера Харкова, така форма навчання залежить від військової обстановки і на розсуд батьків дитини.

«Це все залежить від військової обстановки. На розсуд батьків, оскільки батьки повинні розуміти, чи відпускатимуть вони дитину до школи чи ні. Це їхній вибір, а ми робитимемо це таким чином, щоб це було безпечно», - наголосив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на позачерговій сесії Харківської міської ради, яка пройшла 13 червня, було виділено 49 мільйонів гривень. Дані кошти будуть направлені на бомбосховища та укриття , які облаштують у школах.