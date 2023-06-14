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14.06.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

Харківські школи готуються до комбінованої форми навчання: Ігор Терехов розкрив деталі

Харківський міський голова Ігор Терехов в єфірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” розповів про підготовку шкіл до нового навчальному року в умовах війни.


Харківські школи готуються до комбінованої форми навчання: Ігор Терехов розкрив деталі
 
Зокрема, передає РЕДПОСТ, мер міста повідомив, що було виділено кошти на бомбосховища та укриття у школах.
 
На позачерговій сесії Харківської міської ради, яка пройшла 13 червня, було виділено 49 мільйонів гривень. Дані кошти будуть направлені на бомбосховища та укриття, які облаштують у школах.
 
«Я дуже хочу, щоб діти з 1 вересня пішли на комбіновану систему навчання.
 
Це дуже важливо, особливо для перших класів, для тих дітей, які ще не були в школі. Так як, вони були змушені навчатися за режимом онлайн освіти. Тому робитимемо все, щоб з 1 вересня, з урахуванням військової обстановки, звичайно, у Харкові було комбіноване навчання», - зазначив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові було організовано перевірку укриттів.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, освіта, ігор терехов
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