14.06.2023 09:50 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Минулої доби окупанти з різного виду озброєння наносили удари по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В результаті обстрілів у Куп'янському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

У селі Івашки Богодухівського району зруйнований приватний будинок, частково пошкоджена господарча будівля приватного підприємства. В смт Вільча також пошкоджений будинок.

На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Вони провели огляд та задокументували наслідки злочинів окупантів.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харківської області.