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14.06.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Минулої доби окупанти з різного виду озброєння наносили удари по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В результаті обстрілів у Куп'янському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
 
У селі Івашки Богодухівського району зруйнований приватний будинок, частково пошкоджена  господарча будівля приватного підприємства. В смт Вільча також пошкоджений будинок.
 
Харківська область
 
На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Вони провели огляд та задокументували наслідки злочинів окупантів.
 
Харківська область
 
Слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харківської області.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, агрессия россии
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