На Харківщині через обстріли окупантів пошкоджено будинки

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
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День не схиляє займатися ні роботою, ні домашніми справами, проте народжує бажання спілкуватися з близькими та друзями, гуляти на природі та отримувати задоволення від життя.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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