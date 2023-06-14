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14.06.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині через обстріли окупантів пошкоджено будинки

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруда та автомобіль, сталася пожежа. У селі Івашки Богодухівського району зруйновано приватний будинок.
 
У місті Куп’янськ пошкоджено 2 приватних домоволодіння.
 
За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харківської області.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  харків, агрессия россии
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