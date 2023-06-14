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14.06.2023  08:20   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Протягом доби з 13 червня по 14 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 16:15 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у селі Петропавлівка Куп’янського району. Горіла господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 80 м.кв. Пожежу гасили 3 оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 18:43.
 
Також о 09:25 рятувальники 44-ї ДРПЧ виїхали до обстріляного напередодні ворогом с. Новоосинове Куп’янського району з метою обстеження його території та допомоги людям. Виявлені пошкодження навчального закладу та 4-х приватних домоволодінь. Жертв та постраждалих немає.
 
Загалом було здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 10 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок ворожого обстрілу;
  • 1 – на перевірку після обстрілів;
  • 9 – для надання допомоги населенню;
  • 6 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  харків, агрессия россии
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