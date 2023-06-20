20.06.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про нову хвилю повернення харків'ян до міста

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”, зазначив, що до міста продовжують повертатися люди.



Ігор Терехов повідомив про нову хвилю повернення харків'ян до міста



Ігор Терехов повідомив, що до Харкова продовжують активно повертатися люди. Це дозволяє говорити про третю хвилю повернення харків'ян.

«Я пам'ятаю, коли була перша хвиля повернення городян. Це було приблизно рік тому. Потім після контрнаступу ще одна хвиля повернення людей. І я прогнозував, що до літа буде ще одна, третя хвиля повернення городян», – повідомив Ігор Терехов.

У цей же час Харківський міський голова розповів, як живе та функціонує місто.

«Фіксуються затори на дорогах, є черги в магазинах, діти грають на майданчиках. Проте мають бути заходи безпеки. Тому я звертаюся до громадян, щоб усі заходи безпеки були виконані», - наголосив Ігор Терехов.