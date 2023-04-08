08.04.2023 21:05 Віталій Хінєвіч

Харків'яни продовжують повертатися до рідного міста, незважаючи на ворожі обстріли

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю інтернет-виданню «Голос Америки» повідомив, що зараз у місті проживають близько 1,1 млн мешканців, передає РЕДПОСТ .

«Ми відчуваємо, що кожного дня люди повертаються. Життя налагоджується, але загроза обстрілів залишається дуже високою», - зазначив мер.

За його словами, понад 100 тис. мешканців - це вимушені переселенці з деокупованих територій, зокрема, Харківської, Луганської, Донецької та Херсонської областей. Усіх, хто цього потребував, забезпечили житлом та гуманітарною допомогою. Крім того, 34 тис. осіб щодня отримують безкоштовні обіди у пунктах видачі гарячого харчування.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відновили зливи та прибрали аварійні дерева з берегів річки.



