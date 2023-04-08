Харків'яни продовжують повертатися до рідного міста, незважаючи на ворожі обстріли

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю інтернет-виданню «Голос Америки» повідомив, що зараз у місті проживають близько 1,1 млн мешканців, передає РЕДПОСТ .
Комментариев: 0
У цей день вам особливо привабливим здаватиметься все нове та незвідане або як мінімум не надто звичне та банальне.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
8 квітня відзначається Міжнародний день ромів.
влажность:
давление:
ветер: