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08.04.2023  21:05   Віталій Хінєвіч

Харків'яни продовжують повертатися до рідного міста, незважаючи на ворожі обстріли

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю інтернет-виданню «Голос Америки» повідомив, що зараз у місті проживають близько 1,1 млн мешканців, передає РЕДПОСТ .

біженці
 
«Ми відчуваємо, що кожного дня люди повертаються. Життя налагоджується, але загроза обстрілів залишається дуже високою», - зазначив мер. 
 
За його словами, понад 100 тис. мешканців - це вимушені переселенці з деокупованих територій, зокрема, Харківської, Луганської, Донецької та Херсонської областей. Усіх, хто цього потребував, забезпечили житлом та гуманітарною допомогою. Крім того, 34 тис. осіб щодня отримують безкоштовні обіди у пунктах видачі гарячого харчування.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відновили зливи та прибрали аварійні дерева з берегів річки.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, люди
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