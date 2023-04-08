08.04.2023 21:15 Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі чоловік добровільно обійняв посаду директора школи при окупантах

Прокурори в суді довели, що в селищі міського типу Савинці Ізюмського району, 48-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів у серпні 2022 року добровільно обійняв посаду директора школи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що чоловік запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним.

Крім того, колаборант надавав вказівки персоналу зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах класів та знищити всі куточки з українською символікою у школі.

У плані роботи директора було вивчення всіх законів та нормативних актів для переходу навчального процесу в правове поле держави-агресора.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину.

3 квітня 2023 року суддя Новомосковського районного суду Дніпропетровської області виніс стосовно чоловіка обвинувальний вирок.

Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині двоє людей постраждали від вибухонебезпечних предметів.



