    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В Ізюмському районі чоловік добровільно обійняв посаду директора школи при окупантах
08.04.2023  21:15   Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі чоловік добровільно обійняв посаду директора школи при окупантах

Прокурори в суді довели, що в селищі міського типу Савинці Ізюмського району, 48-річний місцевий мешканець за пропозицією окупантів у серпні 2022 року добровільно обійняв посаду директора школи.

колоборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що чоловік запровадив російський навчальний план та змушував працівників школи працювати за ним.
 
Крім того, колаборант надавав вказівки персоналу зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах класів та знищити всі куточки з українською символікою у школі. 
 
У плані роботи директора було вивчення всіх законів та нормативних актів для переходу навчального процесу в правове поле держави-агресора.
 
У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. 
 
3 квітня 2023 року суддя Новомосковського районного суду Дніпропетровської області виніс стосовно чоловіка обвинувальний вирок.
 
Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині двоє людей постраждали від вибухонебезпечних предметів.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.04 Надзвичайні події Ворог здійснив обстріл Харківщини: є жертви 08.04 Надзвичайні події Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області 08.04 Надзвичайні події Викрили чоловіка, який працював на окупантів у Харківській області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 