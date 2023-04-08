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08.04.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині двоє людей постраждали від вибухонебезпечних предметів

Постраждалі отримали травми, їм надають медичну допомогу.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що в місті Ізюм, 8 квітня на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Госпіталізована з мінно-вибуховою травмою.
 
Крім того, у селищі міського типу Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет. 
 
Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу.
 
Громадян вкотре закликають бути уважними, не відвідувати лісів, лісопосадки, поля, не виходить на узбіччя доріг. Утримуйтися від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.
 
У разі підозрілих предметів необхідно відійти на безпечну відстань та викликати спеціалістів ДСНС або повідомити Нацполіцію.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдали ракетного удару по Харківській області.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  події, харків
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