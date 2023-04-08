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08.04.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали ракетного удару по Харківській області

За даними слідства, вночі 8 квітня російські військові завдали ракетний удар по території готельно-ресторанного комплексу, розташованого у Дергачівській громаді.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За попередніми даними, ворог використав авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії типу Х-59.
 
Крім цього, 7 квітня внаслідок ворожого обстрілу села Борисівка Харківського району загинув 39-річний цивільний чоловік. 
 
Також вчора окупанти обстріляли село Кучерівка Куп‘янського району: зафіксовано влучання на території ферми. 
 
На місцях обстрілів працювали прокурори окружних прокуратур та слідчі поліції.
 
За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу саперами виявлено та знешкоджено 91 одиницю ворожих мін на території Харківщині.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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