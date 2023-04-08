Рівень радіації у Харкові та області на 8 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 8 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 7 квітня.
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У цей день вам особливо привабливим здаватиметься все нове та незвідане або як мінімум не надто звичне та банальне.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
8 квітня відзначається Міжнародний день ромів.
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