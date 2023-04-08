08.04.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

За добу саперами виявлено та знешкоджено 91 одиницю ворожих мін на території Харківщині

Сапери проводили роботи з виявлення та ліквідації ворожих мін у різних районах області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

За минулу добу 7 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 11 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 91 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 131 сапера та 52 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2049 га території, 260,3 км автомобільних доріг, 999,5 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 55 тис. 735 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101.

Категорично забороняється:

торкатися предмету і пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівник ДСНС, рятуючи людей у Харківській області, отримав вибухову травму обличчя.



