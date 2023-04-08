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08.04.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Українська розвідка закликає кримчан надавати інформацію про окупанта

Останнім часом у Криму більшає проявів проукраїнської позиції. Мешканці півострова залишають патріотичні написи та символи, які нагадують загарбникам, що Крим – це Україна.

розвідка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
 Такі прояви не тільки в Бахчисараї, Сімферополі, а й в інших куточках Криму. День у день рух опору окупації на півострові розростається. 
 
ГУР МО України закликає патріотично налаштованих кримчан сприяти деокупації Криму та повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та їхніх засобів. 
 
Зокрема, надавати інформацію про:  
 
  • пункти дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • склади зберігання снарядів і паливно-мастильних матеріалів;
  • точки розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місця розміщення засобів РЕР і РЕБ (характерна ознака – антени й локатори);
  • штаби та пункти управління окупаційними військами;
  • місця зберігання й точки чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
Способи передачі інформації:
 
1. Телефон: (096) 945-53-41
  • Signal,
  • WhatsApp.
2. Telegram:
  • чат: https://t.me/krymbavovna_chat,
  • бот: @krymbavovna_bot.
3. E-mail: [email protected]
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що воєнна розвідка УР МО України підтверджує різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  розвідка, інформація
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