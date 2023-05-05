05.05.2023 17:00 Дмитро Колонєй

У ГУР розповіли. яким чином ЗСУ бачать та знищують ворожі цілі

Стало відомо, які спроможності є у воєнної розвдки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, відтоді у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарат ICEYE, придбаний за пожертви українців, які скинулись у благодійний фонд Сергія Притули.

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Маскування техніки ворогаа складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями «народного супутника» — для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби.

За півроку використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила в металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої (тимчасово) живої сили, а також об’єкти воєнної логістики.

Співробітники ГУР МО України відзначають особливу роль «народного супутника» для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чи буде новий наступ Росії у 2023 році за оцінками розвідки США.



