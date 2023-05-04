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04.05.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Чи буде новий наступ Росії у 2023 році: оцінка розвідки США

У якій мірі є небезпека нового наступу росіян на Україну розповіла директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.

Наступатиме Росія знову у 2023 році чи ні: оцінка розвідки США
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на "Європейську правду", очільниця Національної розвідки США Авріл Гейнс. країна-агресорка, швидше за все, не зможе провести значну наступальну операцію в Україні цього року через нестачу боєприпасів і живої сили – незалежно від того, чи буде успішним український контрнаступ.
 
"Насправді, якщо Росія не ініціює обов'язкову мобілізацію і не забезпечить значні поставки боєприпасів від третіх сторін на додаток до існуючих поставок з Ірану та інших країн, їй буде все складніше підтримувати навіть скромні наступальні операції", – заявила Гейнс в Сенатському комітеті з питань збройних сил.
 
За її словами, Путін, ймовірно, зменшив свої короткострокові амбіції в Україні, щоб вважати перемогою "консолідацію контролю над окупованою територією на сході та півдні України, а також забезпечення того, що Україна ніколи не стане союзником НАТО".
 
Незважаючи на цю оцінку, Гейнс вважає малоймовірним, що Росія домовиться про паузу в цьому році, якщо тільки політичні чинники "не змінять мислення" Путіна.
 
Гейнс також зазначила, що російські війська готують "нові оборонні позиції" напередодні українського контрнаступу, і що вони "здобули менше території у квітні, ніж у будь-який з трьох попередніх місяців".
 
 

Источник:   Європейська правда
 Тэги:  прогноз, наступ окупантів, агрессия россии, сша
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