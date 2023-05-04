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04.05.2023  21:00   Дмитро Колонєй

ДТП у Харкові: на Південній Салтівці розбилися два авто на перехресті (відео)

У Харкові зіткнулися дві легкові автівки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ТК ХС Харків, на небезпечному перехресті проспекта Льва Ландау вулиці розбилися дві автівки. Легкові машини заткнулися. Одна з них потрапила на узбічча. Інформації про постраждалих поки немає. 

 


Источник:   ТК ХС Харків
 Тэги:  дтп, аварія, харків
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