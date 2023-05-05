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05.05.2023  17:31   Дмитро Колонєй

У Харкові батькам розповіли, як допомогти дитині адаптуватися у сучасних умовах

У Харкові пройшов другий тренінг для батьків, спрямований на поглиблення знань про особливості дитячої психіки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, у Харкові пройшов другий тренінг для батьків «Як допомогти дитині адаптуватись до умов сьогодення?», спрямований на поглиблення знань про особливості дитячої психіки. 
 
 
Психолог, яка працює з тривожними станами з 2014 року, і багатодітна мати Марина розповіла про дієві вправи й інструменти для подолання стресу для дорослих і дітей.
 
«Департамент проводить просвітницькі та навчальні заходи для батьків з питань виховання дітей. Кожен потребує допомоги і професійної підтримки» - зазначив директор Департаменту  Олександр Власенко.
 
За новинами про наступні заходи можна слідкувати тут.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  тренінг, діти, харків, батьки
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