05.05.2023 17:31 Дмитро Колонєй

У Харкові батькам розповіли, як допомогти дитині адаптуватися у сучасних умовах

У Харкові пройшов другий тренінг для батьків, спрямований на поглиблення знань про особливості дитячої психіки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, у Харкові пройшов другий тренінг для батьків «Як допомогти дитині адаптуватись до умов сьогодення?», спрямований на поглиблення знань про особливості дитячої психіки.

Психолог, яка працює з тривожними станами з 2014 року, і багатодітна мати Марина розповіла про дієві вправи й інструменти для подолання стресу для дорослих і дітей.

«Департамент проводить просвітницькі та навчальні заходи для батьків з питань виховання дітей. Кожен потребує допомоги і професійної підтримки» - зазначив директор Департаменту Олександр Власенко.



