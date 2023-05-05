05.05.2023 18:00 Дмитро Колонєй

У ВПО з'явилася нова пільга

Внутрішньо переміщені особи звільняються від одного зі сборів до держбюджету.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДПС перелік осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору, визначений п.п.268.2.2.п.268.2 ст.268 Податкового кодексу України. Зокрема, відповідно до підпункту з) п.п.268.2.2.п.268.2 ст.268 ПКУ, платниками збору не можуть бути особи, взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

З метою підтвердження звільнення від сплати туристичного збору, особа повинна надати податковому агенту копії відповідних документів, що підтверджують належність цієї особи до пільгової категорії, при цьому путівки або курсівки можуть бути в оригіналі.

Особи, які не надали відповідних документів, що засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками туристичного збору.

Нагадуємо, що згідно з п.п. 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 ПКУ, платники туристичного збору сплачують збір авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.



