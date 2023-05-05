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05.05.2023  18:33   Дмитро Колонєй

Загарбники обстріляли майже два десятки селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли 10 населених пунктів Харківщини  Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів Харківщини: Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане, Стельмахівка. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 травня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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