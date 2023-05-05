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05.05.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Харків'яни за кордоном можуть оформити допомогу при народженні дитини

Харків'яни можуть подати документи на допомогу дистанційно.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, містяни, у яких під час тимчасового перебування за кордоном народилася дитина, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при її народженні.
 
 
Для отримання коштів один із батьків має надіслати заяву на призначення допомоги та відповідні документи до органу соціального захисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Адреси електронних пошт управлінь соціального захисту населення можна дізнатися за посиланням.
 
Детальніше дізнатися, як отримати допомогу, можна тут.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мешканці Харкова можуть отримати допоміжні засоби реабілітації та як це зробити.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, допомога
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