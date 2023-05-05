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05.05.2023  20:16   Дмитро Колонєй

На Харківщині правоохоронці шукають свідків жорстокого поводження окупантів

Розшукують свідків жорстокого поводження окупантів із цивільними на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, на Харківщині триває досудове розслідування за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням солдатами окуаційної армії у м. Ізюм та Ізюмському районі Харківської області, в результаті якого постраждали цивільні особи. 
 
Події мали місце в період окупації Куп’янського району в приміщенні Ізюмського районного відділу поліції за адресою: Харківська область, місто Ізюм, пров. Георгіївський, 4,
 
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, постраждали внаслідок протиправних дій окупантів або маєте фото або відео матеріали їх протиправних дій– пишіть в коментарі або в Telegram bot @Slidstvo_Police_Kharkiv_bot або зверніться до найближчого відділення поліції.
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  катівні, агрессия россии, харків, ізюм
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