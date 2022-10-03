03.10.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

Вигнали людей із будинків і самі оселилися в них: у Харківській області знайшли катівню (відео)

Правоохоронці продовжують знаходити катівні, створені окупантами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що у селі Піски-Радьківські Харківської області, знайшли ще одну катівню. Після того, як російські військові зайшли до села, вони вигнали місцевих жителів зі своїх будинків і самі оселились у них.

Правоохоронці знайшли катівню, яку окупанти створили у льоху. У ній у нелюдських умовах утримувалися люди. Людей лякали, били і знущалися.

Після себе окупанти залишили зруйновані будинки, бруд та розтяжки.