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03.10.2022  16:50   Віталій Хінєвіч

Вигнали людей із будинків і самі оселилися в них: у Харківській області знайшли катівню (відео)

Правоохоронці продовжують знаходити катівні, створені окупантами.

Катівня Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.
 
Повідомляється, що у селі Піски-Радьківські Харківської області, знайшли ще одну катівню. Після того, як російські військові зайшли до села, вони вигнали місцевих жителів зі своїх будинків і самі оселились у них.
 
Правоохоронці знайшли катівню, яку окупанти створили у льоху. У ній у нелюдських умовах утримувалися люди. Людей лякали, били і знущалися.
 
Після себе окупанти залишили зруйновані будинки, бруд та розтяжки.
 
 
Источник:   Національна поліція України
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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