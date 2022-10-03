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03.10.2022  16:23   Дмитро Колонєй

Харківські ремонтники приводять у порядок вулиці центру міста

Про це інформує харківське КП «Шляхрембуд».

Приводять у порядок вулиці центру міста харківські ремонтники

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Шляхрембуд», бригади харківських фахівців прибирають центральні магістралі міста від листя, сміття та намивів.

Приводять у порядок вулиці центру міста харківські ремонтники

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  дороги, коммунальщики, харьков
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