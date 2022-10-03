03.10.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 4 жовтня

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що 4 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями. Невеликі, в північній частині помірні дощі, лише в більшості південних областей без істотних опадів.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 8-13°, на півдні та сході країни 14-19°; на високогір'ї Карпат впродовж доби 1-5° тепла.