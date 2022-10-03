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03.10.2022  17:00   Дмитро Колонєй

Загинули п'ять мешакнців Харківщини, підірвавшись на міні (фото)

Правоохоронці Харківщини відкрили кримінальну справу за фактом злочину окупантів.

Підірвалися на міні та загинули у машині жінка та четверо молодих людей біля села Василенкове. Новини Харкова
 
повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, 2 жовтня 2022 року до правоохоронців звернувся чоловік із заявою, що у травні в полі біля с. Василенкове на вибуховому пристрої підірвався автомобіль ВАЗ.
 
Досудовим розслідуванням встановлено, що люди намагалися евакуюватись з Куп’янська до Харкова. За попередніми даними, автомобіль з пасажирами наїхав на міну. В автівці знаходились 50-річна жінка, 17-річний юнак та троє чоловіків віком 19, 20 і 41 рік – усі вони загинули. 
 
Підірвалися на міні та загинули у машині жінка та четверо молодих людей біля села Василенкове. Новини Харкова
 
3 жовтня 2022 року прокурорами спільно з вибухотехніками, експертами-криміналістами та слідчими поліції проведено огляд місця події, у ході якого виявлено згорілий автомобіль, а також тіла загиблих осіб.
 
Підірвалися на міні та загинули у машині жінка та четверо молодих людей біля села Василенкове. Новини Харкова
 
Наразі проводяться необхідні слідчі дії, направлені на всебічне фіксування злочину та встановлення осіб, причетних до його вчинення.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  взрыв, смерть, харьков, купянск, агрессия россии
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