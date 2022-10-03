03.10.2022 17:00 Дмитро Колонєй

Загинули п'ять мешакнців Харківщини, підірвавшись на міні (фото)

Правоохоронці Харківщини відкрили кримінальну справу за фактом злочину окупантів.

повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, 2 жовтня 2022 року до правоохоронців звернувся чоловік із заявою, що у травні в полі біля с. Василенкове на вибуховому пристрої підірвався автомобіль ВАЗ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що люди намагалися евакуюватись з Куп’янська до Харкова. За попередніми даними, автомобіль з пасажирами наїхав на міну. В автівці знаходились 50-річна жінка, 17-річний юнак та троє чоловіків віком 19, 20 і 41 рік – усі вони загинули.

3 жовтня 2022 року прокурорами спільно з вибухотехніками, експертами-криміналістами та слідчими поліції проведено огляд місця події, у ході якого виявлено згорілий автомобіль, а також тіла загиблих осіб.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, направлені на всебічне фіксування злочину та встановлення осіб, причетних до його вчинення.