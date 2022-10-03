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03.10.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

Харків'янина підозрюють у незаконному придбанні та продажу боєприпасів

Мешканець Харкова на початку серпня незаконно придбав гранатомети.

Харків'янин незаконо продавав зброю
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що на початку серпня 42-річний харків'янин незаконно придбав два бойові гранатомети.
 
Після цього він вирішив продати боєприпаси своєму знайомому. Гранатомети він оцінив у розмірі 6,5 млн доларів США.
 
Наразі вирішується питання про причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину та їх подальше притягнення до кримінальної відповідальності.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у селі Піски-Радьківські Харківської області, знайшли ще одну катівню.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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