03.10.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

Харків'янина підозрюють у незаконному придбанні та продажу боєприпасів

Мешканець Харкова на початку серпня незаконно придбав гранатомети.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що на початку серпня 42-річний харків'янин незаконно придбав два бойові гранатомети.

Після цього він вирішив продати боєприпаси своєму знайомому. Гранатомети він оцінив у розмірі 6,5 млн доларів США.

Наразі вирішується питання про причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину та їх подальше притягнення до кримінальної відповідальності.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у селі Піски-Радьківські Харківської області, знайшли ще одну катівню