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07.04.2023  16:13   Дмитро Колонєй

На Харківщині піддавалися тортурам окупантів сотні іноземних та українських громадян

Харківщина посідає друге місце за кількістю злочинів за фактами порушення законів та звичаїв війни загарбниками.

Піддавалися тортурам окупантів сотні іноземних та українських громадян на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на керівника Харківської прокуратури Олександра Фільчакова, на сьогодні слідчі та прокурори Харківської області розслідують понад 13,5 тис. воєнних злочинів. У більшості випадків, приблизно 99 відсотків, — це злочини за фактами порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями країни-агресорки. Харківщина зараз після Донецької області посідає друге місце за такими «нерадісними» показниками. Якщо брати в цілому по Україні, з усіх зареєстрованих воєнних злочинів приблизно п’ята частина припадає на Харківщину.
 
 
Правоохоронці виявили 23 катівні, де піддавалися тортурам з боку російських військових понад 100 цивільних громадян України. Мобільними слідчо-прокурорськими групами повністю оглянуто 22 катівні. Нині правоохоронці не вивчили лише катівню в населеному пункті Гоптівка, що розташована за кількасот метрів від лінії українсько-російського кордону. Перебування там становить небезпеку через постійні ворожі обстріли з території РФ.
 
Очільник Харківської облпрокуратури розповів, що на цей момент правоохоронці встановили 1007 фактів примусового вивезення цивільних осіб. Крім того, з Харківської області на тимчасово окуповані ворогом території або до росії було вивезено 561 українську дитину. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, катівні, харків
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