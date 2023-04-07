07.04.2023 16:13 Дмитро Колонєй

На Харківщині піддавалися тортурам окупантів сотні іноземних та українських громадян

Харківщина посідає друге місце за кількістю злочинів за фактами порушення законів та звичаїв війни загарбниками.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на керівника Харківської прокуратури Олександра Фільчакова, на сьогодні слідчі та прокурори Харківської області розслідують понад 13,5 тис. воєнних злочинів. У більшості випадків, приблизно 99 відсотків, — це злочини за фактами порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями країни-агресорки. Харківщина зараз після Донецької області посідає друге місце за такими «нерадісними» показниками. Якщо брати в цілому по Україні, з усіх зареєстрованих воєнних злочинів приблизно п’ята частина припадає на Харківщину.

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Правоохоронці виявили 23 катівні, де піддавалися тортурам з боку російських військових понад 100 цивільних громадян України. Мобільними слідчо-прокурорськими групами повністю оглянуто 22 катівні. Нині правоохоронці не вивчили лише катівню в населеному пункті Гоптівка, що розташована за кількасот метрів від лінії українсько-російського кордону. Перебування там становить небезпеку через постійні ворожі обстріли з території РФ.

Очільник Харківської облпрокуратури розповів, що на цей момент правоохоронці встановили 1007 фактів примусового вивезення цивільних осіб. Крім того, з Харківської області на тимчасово окуповані ворогом території або до росії було вивезено 561 українську дитину.



