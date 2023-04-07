    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Внаслідок обстрілу Харківської області загинула людина
07.04.2023  16:35   Віталій Хінєвіч

Внаслідок обстрілу Харківської області загинула людина

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що 7 квітня близько 14:30 ворог здійснив обстріл села Борисівка Харківської області. Внаслідок цього загинув 39-річний цивільний чоловік.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків у Харківській області.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.04 Армія Окупанти значно частіше здаються в полон 07.04 Надзвичайні події На Харківщині піддавалися тортурам окупантів сотні іноземних та українських громадян 07.04 Надзвичайні події Правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків у Харківській області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 