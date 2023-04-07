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07.04.2023  16:51   Дмитро Колонєй

Окупанти значно частіше здаються в полон

Воєнна розвідка УР МО України підтверджує різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.

Здаються у полон значно частіше окупанти - воєнна розвідка України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко поінформував, що у межах українського державного проекту «Хочу жить» у березні 2023 року зафіксували понад 3000 звернень. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники, 
 
Воєнна розвідка України також констатує активізацію здачі окупантів у полон безпосередньо на полі бою.  
 
Як зангачили у воєнній розвідці, українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити.
 
 ГУР МО України нагадує про регулярне різноманітне харчування у таборах для військовополонених та інші переваги Женевських конвенцій, але водночас ― про звуження вікна можливостей.  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники божеволіють та чекають на смерть в окопах від ударів ЗСУ.
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, полон, україна
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