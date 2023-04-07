07.04.2023 16:51 Дмитро Колонєй

Окупанти значно частіше здаються в полон

Воєнна розвідка УР МО України підтверджує різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко поінформував, що у межах українського державного проекту «Хочу жить» у березні 2023 року зафіксували понад 3000 звернень. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники,

Воєнна розвідка України також констатує активізацію здачі окупантів у полон безпосередньо на полі бою.

Як зангачили у воєнній розвідці, українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити.

ГУР МО України нагадує про регулярне різноманітне харчування у таборах для військовополонених та інші переваги Женевських конвенцій, але водночас ― про звуження вікна можливостей.



