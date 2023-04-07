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07.04.2023  15:23   Дмитро Колонєй

Загарбники божеволіють та чекають на смерть в окопах від ударів ЗСУ (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про відсутність спорядження та постійні обстріли з боку ЗСУ:
 
  • окупант розповідає про байдужість керівництва до особистого забезпечення солдат: «у меня ни брони, ни каски, них*я, всё пробитое нах*й»;
  • «кукуха, если честно, едет…там морально устаешь, п*здец, от долбо*бизма»;
  • «сидишь, как долбо*б, ждешь них, прилетит не прилетит;
  • мы, бл*дь, в самой зал*пе, бл*дь».

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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