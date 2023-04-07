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07.04.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

У боях загинув український художник, скульптор та музикант

6 квітня внаслідок мінометного обстрілу загинув Антон Дербілов.

Захисник України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанську бригаду НГУ.
 
У боях за звільнення селища Кремінна Луганської області загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов.
 
Він проходив службу у 5 Слобожанській бригаді НГУ з лютого 2022 року.
 
«6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой. 
Солдат Дербілов Антон був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями «За хоробрість у бою», «Незламним героям російсько-української війни» та за «Доблесну службу»,- йдеться у повідомленні.
 
Антону Дербілову було 43 роки, без батька залишилося 3 доньки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого захисника України.
 

Источник:   Слобожанська бригада НГУ
 Тэги:  харків, некролог
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