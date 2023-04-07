07.04.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

У боях загинув український художник, скульптор та музикант

6 квітня внаслідок мінометного обстрілу загинув Антон Дербілов.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанську бригаду НГУ.

У боях за звільнення селища Кремінна Луганської області загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов.

Він проходив службу у 5 Слобожанській бригаді НГУ з лютого 2022 року.

«6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой.

Солдат Дербілов Антон був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями «За хоробрість у бою», «Незламним героям російсько-української війни» та за «Доблесну службу»,- йдеться у повідомленні.

Антону Дербілову було 43 роки, без батька залишилося 3 доньки.



