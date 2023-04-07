07.04.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого захисника України

Зареєстровано петицію, у якій пропонується перейменувати вулицю Адигейську на нову назву, на честь загиблого захисника України - Гуцола Олега Вікторовича.

Фото автора: Дарина Гуцол

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Автором петиції є Гуцол Дарина Романівна. Жінка в тексті петиції вказує, що Олега Вікторович захищав Харків, захищав небо над містом та областю.

«Гуцол Олег Вікторович, майор, командир стартового взводу стартовою батареї, народився 09.02.1990р. в Херсонській області, в Новій Каховці. Захоплювався легкою атлетикою — гіревим спортом. У 2008р. вступив до імені ХНУПС імені Івана Кожедуба. У 2013р. починає свій шлях у воєнній справі, зенітно-ракетних військах, і залишається з нею до останнього подиху. Війну зустрів на посту.

Загинув під час авіанальоту при виконанні бойового завдання у місті Харкові. Зі слів побратима, Олегу не вистачило кількох сходинок, щоб зайти у сховище. Він спочатку врятував солдат, які були у його взводі, а вже потім сам почав заходити в укриття. Олег захищав місто Харків, захищав небо над містом та областю.

Це місто він дуже любив та завжди вважав себе харків’янином. Знайомі запам’ятали його завжди з посмішкою на обличчі. Він і справді завжди посміхався. Нагороджений посмертно орденом за мужність III ступеню. Загинув 6 березня 2022року.

Прошу розглянути мою петицію та віддати шану нашому захиснику. Моя місія, як дружини - щоб справа мого чоловіка була не забути і його прізвище було закарбовано у місті, яке він захищав і віддав за нього життя. Тим паче, у місті Харкові стільки вулиць, які носять назву, яка пов’язана із країною агресором»,- йдеться у тексті петиції.

Кожен охочий може підтримати ініціативу, проголосувавши на сайті міськради.

До завершення збору підписів залишилось 88 днів. Підтримати ініціативу можна перейшовши за посиланням



