Благовіщення-2003: традиції свята та який гріх вважається найстрашнішим

Велике церковне свято Благовіщення Пресвятої Богородиці несе в собі традиції, обряди, прикмети та заборони.
У православних продовжується підготовка до Світлого Христового Воскресіння. Упродовж 40-денного посту віруючі проводять кілька важливих свят. На особливому місці – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Віруючі люди переконані, що треба гідно прожити цей день, щоб не вчинити гріха. Про найстрашніший гріх цієї дати повідомляє РЕДПОСТ.
Благовіщення є одним із головних свят і завжди припадає на 7 квітня. Проте православні віруючі починають відзначати його напередодні увечері. Це свято не є перехідним.
Згідно з священним писанням, 7 квітня до Діви Марії з'явився архангел Гаврило, який повідомив їй добру звістку про те, що в неї народиться Син Божий. Дівчина була здивована цьому, адже вона ще навіть не знала свого чоловіка. Але архангел їй пояснив: «Дух Святий знайде на Тебе, і сила Всевишнього осяє Тебе».
Як істинна християнка, Марія прийняла свою місію. Це стало початком Євангельської історії та прикладом для всіх православних людей про те, якими мають бути стосунки людини з Богом.
Згідно з народною традицією, Благовіщення є найбільшим святом у Бога. Вважається, що у цей день весна набирає повних прав. Раніше люди розпалювали багаття, кидали в полум'я все сміття, солому, старий одяг, а потім навколо багаття водили хороводи та співали пісні. Подібними діями вони «палили зиму» та «гріли весну».
Всі православні вірили, що саме в цей день відкриваються небеса, тому люди намагалися вийти надвір, щоб побачити там велику зірку. І цієї хвилини треба крикнути такі слова: «Боже, дай мені велику славу!».
Господь обов'язково почує всі прохання віруючих людей. Саме тому багато хто прагне цього свята здійснити паломництво по святих місцях.
За давно сформованими традиціями, богослужіння у храмах розпочинається ще з вечора, напередодні свята. Кожен віруючий може прийти до храму та помолитися.
У святковий день прийнято випускати у небо голубів. Вважається, що вони долетять до ангелів-охоронців і сповістять їх про все добре, що відбувалося протягом року.
Цього дня бажано провести обряд умивання талою водою – це допоможе зміцнити здоров'я та виконати загадане бажання.
Господині намагалися заготовити Благовіщенську сіль. Усі члени сім'ї повинні були кинути в мішечок по щіпці солі, яку після цього проколювали на вогні і зберігали як оберег від різних недуг. Якщо протягом року її не користувалися, то її спалювали. Вода, освячена на свято у храмі, теж має цілющу силу.
Незважаючи на суворий піст, цього дня прийнято збиратися за святковим столом. На ньому мають бути лише пісні страви, при цьому дозволяється їсти рибу, морепродукти, а також гарячу їжу.
Народна приказка говорить: «На Благовіщення птах гнізда не в'є, дівиця коси не плете». Це означає, що день багатий безліччю заборон, причому не лише на фізичну працю.
Найстрашніший гріх у свято – нехтувати молитвами та церковною службою на користь фізичної праці.
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Гороскоп зовсім не підходить для організації та спокійного ведення справ, тому переробити все, що заплановано на завтра, навряд чи вдасться.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем.
Благовіщення Пресвятої Богородиці — світле християнське свято, яке православна церква відзначає 7 квітня (за новим стилем), і в православ'ї воно входить до двонадесятих свят.
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