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07.04.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині водій авто пропонував патрульним гроші

На Харківщині чоловік запропонував поліцейському гроші з метою уникнення адміністративної відповідальності.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході несення служби поліцейські Красноградського РВП зупинили легковий автомобіль, за кермом якого водій перебував не пристебнутим пасками безпеки.
 
Подія трапилася на автошляху «Старовірівка-Кирилівка-Красноград». Під час складання адміністративного протоколу за вчинене порушення 60-річний водій «ВАЗ-2102» намагався надати інспектору сектору реагування патрульної поліції гроші. 
 
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.
 
6 квітня слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували тіло жінки, вбитої російським снарядом, яку поховали власному подвір'ї.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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