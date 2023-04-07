07.04.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині водій авто пропонував патрульним гроші

На Харківщині чоловік запропонував поліцейському гроші з метою уникнення адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході несення служби поліцейські Красноградського РВП зупинили легковий автомобіль, за кермом якого водій перебував не пристебнутим пасками безпеки.

Подія трапилася на автошляху «Старовірівка-Кирилівка-Красноград». Під час складання адміністративного протоколу за вчинене порушення 60-річний водій «ВАЗ-2102» намагався надати інспектору сектору реагування патрульної поліції гроші.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

6 квітня слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.



