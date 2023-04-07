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07.04.2023  10:46   Рита Парфенова

На Харківщині ексгумували тіло жінки, вбитої російським снарядом, яку поховали власному подвір'ї

У місті Ізюм правоохоронці вилучили тіло жінки, яка загинула внаслідок російської агресії

Поліція ексгумувала тіло жінки, яка загинула внаслідок російської агресії в місті Ізюм Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківськох області, на території приватного домоволодіння у місті Ізюм Харківської області 6 квітня 2023 року прокурор окружної прокуратури слідчі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури ексгумували труп місцевої мешканки.

Жінка отримала смертельні тілесні ушкодження на початку березня минулого року під час ворожого обстрілу. Її поховали на території домоволодіння.

Після огляду місця події тіло жінки направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вилучення тіла чоловіка, який отримав осколкове поранення: на Харківщині.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ексгумація, харків
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