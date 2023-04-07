Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 квітня

За добу офіційно зареєстровано 49 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 105 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 062 осіб. Одужало 310 135 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1584 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 51 особи (із них 49 – мешканці міста Харкова). По 15 позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському та Лозівському, 9 – у Чугуївському, 8 – в Ізюмському, 7 – у Красноградському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 6 квітня.
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