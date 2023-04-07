07.04.2023 09:52 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 7 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 45 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

6 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 11,3 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 10,4 км ліній електропередач.



Саперами виявлено та знешкоджено 445 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 131 сапера та 52 одиниць техніки.



Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2040,9 га території, 260,3 км автомобільних доріг, 988,4 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 55 тис. 644 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу стався один випадок підриву цивільних людей на вибухонебезпечних предметах. У м. Ізюм на приватному подвір'ї 61-річна жінка отримала міновибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Наразі постраждала перебуває на лікуванні в медичному закладі.



