06.04.2023 20:41 Дмитро Колонєй
Вибух міни: харківські рятувальники розповіли, як травмувалася жінка
Трагедією обернулася звичайна праця харківської жінки.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, 6 квітня 2023 року у м. Ізюм, 57-річна жінка працювала на городі приватного подвір’я, та наступила на протипіхотну міну «Пелюстка».
В результаті вибуху жінка отримала численні поранення ніг, рук та тулуба. Госпіталізована до Ізюмської районної лікарні.
Рятувальники нагадують харків’янам про необхідність бути уважними і обережними:
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Не рухатись невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
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Не чіпати підозрілі та незнайомі предмети.
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Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
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У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
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