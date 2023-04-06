    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вибух міни: харківські рятувальники розповіли, як травмувалася жінка
06.04.2023  20:41   Дмитро Колонєй

Вибух міни: харківські рятувальники розповіли, як травмувалася жінка

Трагедією обернулася звичайна праця харківської жінки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 6 квітня 2023 року у м. Ізюм, 57-річна жінка працювала на городі приватного подвір’я, та наступила на протипіхотну міну «Пелюстка».
 
В результаті вибуху жінка отримала численні поранення ніг, рук та тулуба. Госпіталізована до Ізюмської районної лікарні. 
 
Рятувальники нагадують харків’янам про необхідність бути уважними і обережними:
  • Не рухатись невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
  • Не чіпати  підозрілі та незнайомі предмети.
  • Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
  • У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінка та чоловік підірвалися на мінах.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  вибух, міна, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.04 Надзвичайні події На Харківщині жінка та чоловік підірвалися на мінах 06.04 Надзвичайні події Подробиці підриву підлітка на міні розповіли в поліції 05.04 Надзвичайні події Під Харковом підірвався на міні підліток
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 